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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2024 Cumartesi 12:28

Van Gölü kıyısındaki 1200 metrelik sahil yolu! Trafiğe açıldı

Van Büyükşehir Belediyesinin hem şehir içi trafiğin rahatlatılması hem de halkın Van Gölü'nün güzellikleriyle buluşturulması amacıyla yapımına başladığı sahil yolu tamamlandı.

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