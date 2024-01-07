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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Ocak 2024 Pazar 09:24

Türkiye, Sarıkamış'ta toplanıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar toplanmaya başladı.

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