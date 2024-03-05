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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 5 Mart 2024 Salı 17:34

Tunceli'de 12 konteyner kent kuruluyor! Deprem uzmanları uyardı

Tunceli'de kent merkezi ile 7 ilçede depreme hazırlık çalışmaları kapsamında inşa edilen 12 koyteyner kentte sona gelindi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, 'Bazı bilim adamları özellikle Erzincan- Bingöl hattında, Karlıova hattında, Yedisu hattında bir kırılmanın olacağını söylüyor ve tek parçada yoğun bir kırılmanın, yüksek şiddette bir kırılmanın olacağından bahsediyor. Biz de ilimize bunu hazırlamaya çalışıyoruz. İl merkezi ve 7 ilçemizde toplam konteyner sayımız bin 122' dedi.

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