Tunceli'de 12 konteyner kent kuruluyor! Deprem uzmanları uyardı

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Ovacık ve Nazimiye fay hatlarını içinde bulunduran ve Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği noktada yer alıp, bilim insanlarının sürekli 'deprem' uyarısında bulunduğu, Tunceli'de depreme hazırlık çalışmaları sürüyor.

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Bu kapsamda Kahramanmaraş depremlerinde 'koordinatör vali' olup, kararname ile Tunceli'ye atanan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatı ile polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 1600 kişiye arama-kurtarma eğitimleri verildi, kamu binalarından numuneler alınarak yapı stoku elden geçirilmeye başlandı. 63 okulun yapılan performans analizinde 17'sinin yıkılmasına karar verildi.

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Etüt çalışmaları başlatıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da imar planına esas jeolojik-jeoteknik mikro bölgeleme etüt çalışmaları başladı. Ayrıca Tunceli ile Erzincan bağlantısını sağlayan depreme dayanıksız Mutu Köprüsü'nün yeniden yapılması için çalışma başlatıldı.

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Öte yandan il merkezi başta olmak üzere Ovacık, Pülümür, Pertek, Nazımiye, Mazgirt, Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde 12 konteyner kent kurulmasına karar verildi. 1122 konteynerin inşasında çalışmaların sonuna gelindi. Vali Tekbıyıkoğlu, şehir merkezinde tamamlanan konteyner kent alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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'Hepsinin performans analizlerini çıkartıyoruz' Tunceli'yi depreme hazırlamak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Tekbıyıkoğlu, "Erzincan, Elazığ ve Maraş depremlerinden Tunceli ilimiz de etkilendi. En son 6 Şubat depremlerinde, vatandaşlarımızın konutlarının 3 bine yakın bağımsız bölümü etkilendi. Dün itibarıyla de hak sahipliği çalışmasını bitirdik. 1808 hak sahibini belirledik. Bunların içerisinde iş yeri sahipleri de var, ağır hasarlı bina sahipleri de var, konut sahipleri de var. Bunlarla ilgili hazırlık çalışmalarımız bir yandan devam ederken; bir yandan da yeni depremlere hazırlık mahiyetinde çalışmalar var. "

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"Tabii bazı bilim adamları özellikle Erzincan- Bingöl hattında, Karlıova hattında, Yedisu hattında bir kırılmanın olacağını söylüyor ve tek parçada yoğun bir kırılmanın, yüksek şiddette bir kırılmanın olacağından bahsediyor. Biz de ilimize bunu hazırlamaya çalışıyoruz. Bütün unsurlarımızla ve bakanlıklarımızla beraber bir çalışma içerisindeyiz. 6 Şubat depremlerinden etkilenen hak sahipleri için her ilçemizde birer konteyner kent oluşturduk. "

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"İl merkezi ve 7 ilçemizde toplam konteyner sayımız 1122. Bu konteyner kentler daha hak sahipliği belirlenmeden oluşturuldu. Bununla beraber tüm kamu binalarımızın hepsini elden geçiriyoruz. Bilhassa ilimizde 2006 öncesinde hazır beton kullanımı yok. Bu yılı bir milat olarak belirledik. Ondan önce yapılmış kamu lojmanlarının binalarının hepsinin performans analizlerini çıkartıyoruz. Bir yandan yıkılıyor bir yandan da yapılıyor. TOKİ tarafından merkezde yapılacak 190 konutun kapasitesi 500'e kadar çıktı. İlimizde bir kamu konut stoku problemi de bir nebze olsun giderilmiş olacak" diye konuştu.

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'1206 hektarlık alanda mikro bölgeleme çalışması yapıldı'

1206 hektarlık alanda imar planına esas jeolojik-jeoteknik mikro bölgeleme etüt çalışmasının yapıldığını belirten Vali Tekbıyıkoğlu, "Belki Türkiye'de hiçbir ilde muadili olmayan jandarma ve polis sayımız var. Bunlarla beraber arama-kurtarma ekiplerini oluşturduk. 1200 hazır arama-kurtarma personelimiz var. Riskli alanların teşvikiyle ilgili bir öneride bulunduk. Burada hem Ovacık ilçesinde hem Pülümür ilçesinde hem Nazımiye ilçesinde hem de merkezde bazı riskli alanlar, deprem olduğu zaman bunlar, kesin yıkılacak dediğimiz alanları belirledik. Bunlarla ilgili bir dönüşüm planı, bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Herhangi bir can kaybı olmadan, 'Bu binalar hasar görür' dediğimiz yerlerde etkin bir çalışmanın içerisindeyiz."

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"Yerel yönetimlerin aslında sorumluluğu olan ama bizim altyapısını oluşturduğumuz mikro bölgeleme jeolojik etüt çalışmalarımız da ilimizde devam ediyor. 1206 hektarda, riskli dediğimiz ilçelerde bir mikro bölgeleme çalışması, şu an hali hazırda devam etmekte. "

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"Belediyelerimizin bu verileri mutlak surette imar revizyonlarında kullanıp, izinleri, ruhsatları ilmine, fennine, tekniğine uygun bir şekilde ya vermemesi ya da buna uygun bir şekilde vermesi icap ediyor. O yüzden bu çalışmalar çok ama çok kıymetli. İlimizin malumunuz olduğu üzere bir Elazığ bağlantısı bir de Erzincan bağlantısı var. Erzincan bağlantısını sağlayan Mutu Köprümüz var. Mutu Köprüsü artık miadını doldurmuş, mukavemetini de neredeyse kaybetmiş durumda. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Mutu Köprüsü'nün yapımı kararı alındı. Bu hafta inşallah sondaj çalışması yapılacak" dedi.

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