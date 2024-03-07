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Eklenme tarihi: 7 Mart 2024 Perşembe 10:34

TÜİK tek tek açıkladı! İşte Türkiye'nin il olmaya aday 25 ilçesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 nüfus verilerine göre; il olmaya aday ilçeler listesi güncellendi. Türkiye'de halen 81 ilçe ve 922 ilçe bulunuyor. Yeni nüfus verileriyle birlikte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler de belli oldu. İşte mevcut şartlara göre il olmaya en yakın ilçeler...

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