TÜİK tek tek açıkladı! İşte Türkiye'nin il olmaya aday 25 ilçesi

Kozan, Adana
Nüfus: 129.985
Kahta, Adıyaman
Nüfus: 120.378
Polatlı, Ankara
Nüfus: 122.424
Bandırma, Balıkesir
Nüfus: 149.469
Edremit, Balıkesir
Nüfus: 121.437
Ergani, Diyarbakır
Nüfus: 126.824
Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 112.826
Elbistan, Kahramanmaraş
Nüfus: 142.783
Lüleburgaz, Kırklareli
Nüfus: 145.263
Ereğli, Konya
Nüfus: 142.818
Midyat, Mardin
Nüfus: 108.242
Cizre, Şırnak
Nüfus: 133.908
Fethiye, Muğla
Nüfus: 151.474
Nazilli, Aydın
Nüfus: 153.879
Akhisar, Manisa
Nüfus: 166.129
Karadeniz Ereğlisi, Zonguldak
Nüfus: 174.619
Manavgat, Antalya
Nüfus: 224.664
İskenderun, Hatay
Nüfus: 246.639
Siverek, Şanlıurfa
Nüfus: 250.100
Çorlu, Tekirdağ
Nüfus: 253.551
İnegöl, Bursa
Nüfus: 255.032
Tarsus, Mersin
Nüfus: 329.494
Adana, Çukurova
Nüfus: 374,205