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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 09:28

Trafiğe çıkacaklar dikkat! Yarın başlıyor

Yurt genelinde soğuk hava ve karın etkili olması dolayısıyla yarından (1 Aralık) itibaren ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor. Kurallara uymayanlara 4 bin 69 lira ceza uygulanacak.

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