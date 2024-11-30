Trafiğe çıkacaklar dikkat! Yarın başlıyor

LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ





Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira olarak uygulanıyor.





Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.