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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 16:56

Tekirdağ ve İzmit Körfezi'nde tespit edildi! Marmara'da kabus geri döndü

Marmara Denizi'nde 2021 yılında yoğun olarak gözlemlenen müsilaj (deniz salyası) sorunu, aradan geçen yıllara rağmen sürüyor. Bilim insanlarının yaptığı iki ayrı çalışmada Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları ile İzmit Körfezi'nin Gebze Eskihisar bölgesinde müsilaj tespit edildi..

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