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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 12:21

TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları görüntüleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yurt genelindeki ilk kutlamalarına ilişkin belgeler, TBMM arşivinde özenle muhafaza ediliyor.

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