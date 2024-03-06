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Eklenme tarihi: 6 Mart 2024 Çarşamba 14:30

SOLOTÜRK, Isparta semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezileri kapsamında Isparta'ya gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla Eğirdir ilçesi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

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