Şişli'deki silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin tespitinin ardından Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araca operasyon düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen A.S, B.Z, A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi M.S'nin yakalandığını açıkladı.