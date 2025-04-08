Şişli'deki silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı "Gereği yapıldı" başlıklı paylaşımda, Şişli'de silahlı saldırı sonucu hamile Kader Küçükcoşkun ile Gültekin Gezer'in hayatını kaybettiğini hatırlattı.
Bakan Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edilen zanlılardan M.S'nin göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edildiğini belirtti.
Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçluların hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Dualarınızı güvenlik güçlerimizden eksik etmeyin." ifadesini kullandı.