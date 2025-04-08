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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2025 Salı 17:40 |

Şişli'deki silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Şişli ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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