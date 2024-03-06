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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 6 Mart 2024 Çarşamba 13:13

Samsun Şehir Hastanesi inşaatında sona yaklaşıldı

Sağlık Bakanlığının kamu kaynakları ile yapımını sürdürdüğü ve fiziki gerçekleşmesi yüzde 93'e ulaşan Samsun Şehir Hastanesi ile kentin sağlık turizmindeki payının artırılması hedefleniyor.

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