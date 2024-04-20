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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 10:24

ÖSYM'nin dünyadan izole sınav merkezi kapılarını ilk kez açtı

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, 8-9 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi 100'ün üzerinde ÖSYM görevlisinin soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için 45 gün dış dünyadan izole yaşayacakları kapalı merkezi görüntüledi.

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