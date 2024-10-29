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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 16:21

Muğla'da askeri gemiler ve botlar ziyarete açıldı

Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyaretçilerini ağırladı.