Konya'dan acı manzara! May Barajı tamamen kurudu

Konya'nın Akören ilçesine bağlı Ahmediye mahallesinde sulama ve taşkın önleme amacıyla 1960 yılında yapılan May Barajı, yağışların az olması ve yaşanan kuraklık sebebiyle kurudu.
Bölge tarımının temel su ihtiyacını karşılayan barajın sularının tamamen çekilmesinin ardından zeminde çatlaklar oluştu.
Ahmediye Mahallesi Muhtarı Hayrettin Altın ise barajın 1960 yılında sel sularını önlenmesi için yapıldığını söyledi.
Altın, sulamada da kullanılan barajda balık üretimi yapılmadığını, mevcut balıkların taşan gölet gibi su kaynaklarından geldiğini dile getirdi.
Altın, "Balık ölümlerinin bu sene fazla olmasının tek sebebi yağışların az olması ve suyun erken çekilmesi. Balık ölümleri önceki senelerde de görülüyordu ancak bu kadar fazla değildi." dedi.