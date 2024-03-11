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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 14:12

Konya'dan acı manzara! May Barajı tamamen kurudu

Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasıyla oluşan kuraklık, Konya'daki May Barajı'nı vurdu. Tamamen kuruyan baraj havadan görüntülenirken kuraklıktan dolayı balık ölümlerinin de gerçekleştiği görüldü.

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