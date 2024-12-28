Kahta-Narince-Siverek yolu! Bakanı Uraloğlu açılışını yaptı

Türkiye'de 2002'de toplam araç sayısının yaklaşık 8,5 milyon, bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin 101 kilometre, ortalama seyahat süresinin ise saatte 40 kilometre olduğuna işaret eden Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Yatırımların toplumsal refahın yükseltilmesinde önemli kilometre taşlarından biri olduğunun bilinciyle hareket ederek doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattık. Bugün ülkemizdeki araç sayısı 31 milyona ulaşmasına rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumda. Bu başarıyı bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 29 bin 700 kilometrenin üzerine çıkararak sağladık. Bugün 81 ilimizin 77'si birbirine bölünmüş yollarla bağlı. 2002'de 1714 kilometre olan otoyol ağımızı da son olarak Aydın-Denizli Otoyolu'nu bitirerek 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Köprüsü'nün yanı sıra Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Ankara-Niğde Otoyolu gibi mega kara yolu projelerini tamamlayarak hizmete sunduk. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu 789 kilometreye, 311 kilometre olan toplam köprü ve viyadük uzunluğumuzu ise 794 kilometreye çıkardık."