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Eklenme tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 13:59 |

Kahta-Narince-Siverek yolu! Bakanı Uraloğlu açılışını yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki araç sayısının 31 milyona ulaşmasına rağmen ortalama seyahat hızının yaklaşık 90 kilometreye çıktığını belirterek, 'Bu başarıyı bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 29 bin 700 kilometrenin üzerine çıkararak sağladık.' dedi.

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