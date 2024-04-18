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Eklenme tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 09:38

İzmir'de iki fabrikada yangın: Kontrol altına alındı

İzmir'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

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