İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.