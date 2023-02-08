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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Şubat 2023 Çarşamba 06:38

İşte uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

Kahramanmaraş depremine ilişkin ilk uydu görüntüleri yayınlandı. Yayınlanan ilk görüntü İslahiye'ye ait. Görüntüde Gaziantep'in ilçesinde ciddi yıkım olduğu görülüyor. Yerleşim yerinin ana yollarının etrafındaki çok katlı binalar yıkılmış vaziyette. Ayrıca, yerleşim yerinin merkezinin dışındaki tek ve çift katlı olduğu anlaşılan yapılarda da çok ciddi hasar olduğu görüntüden anlaşılıyor.

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