İşte uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

Uydu görüntüleri hizmeti sunan Maxar, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin etkili olduğu illerden biri olan Gaziantep'te İslahiye ilçesinde yıkımın görüntülerini paylaştı.
İlk olarak merkez üssü Pazarcık ilçesinde 7.7, ardından Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Afetten etkilenen kentler adeta enkaza dönerken, devletim tüm kurumları da ilk andan itibaren deprem bölgelerine seferber edildi.
ABD merkezli uydu teknolojisi şirketi Maxar, İslahiye ilçesinin deprem öncesi ve sonrası görüntülerini paylaştı.