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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 5 Şubat 2025 Çarşamba 09:20 |

İşte Türkiye'deki yanardağların listesi! Aktif olan hangileri?

Türkiye'de aktif ve sönmüş olmak üzere birçok yanardağ bulunmaktadır. Bunların bir kısmı Doğu Anadolu bölgesinde olmak üzere, genellikle ülkenin güney kısımlarında yer almaktadır.

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