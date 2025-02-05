İşte Türkiye'deki yanardağların listesi! Aktif olan hangileri?

TÜRKİYE'DE VOLKANİK OLUŞUM 3. JEOLOJİK ZAMANDA BAŞLADI





Türkiye'de volkanik alanların oluşumu, III. Jeolojik Zaman olan Tersiyer'de yani günümüzden yaklaşık 20 milyon yıl önce başlamıştır. Bu dönemde yerkabuğundaki kırıklardan çıkan lavlar Anadolu'da farklı yer şekilleri oluşturmuştur. Tersiyer başlarından tarihi çağlara kadar belirli aralıklarla devam eden volkanizma sonucu milyonlarca metreküp volkanik malzeme yüzeye yayılmış ve başta Doğu Anadolu'da olmak üzere yer yer 1000 metreden daha kalın volkanik bir kabuk eklenmiştir.