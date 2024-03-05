İBB Belediye Başkan Adayı Kurum: İSKİ elektrik parasını ödeyemez hale geldi

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"İstanbul'un neresine gitsek kadınlarımızın güzel eserlerini görüyoruz" diyen Kurum, "İstanbul'un tarihinde ne zamana bakarsanız bakın bu şehrin kadınlar şehri olduğunu görürsünüz. Sizler ailelerimizin evlerimizin yapıtaşlarısınız. Toplumumuzda her alanda ne kadar önemli rol aldığınızı biliyoruz. Peki Cumhuriyet Halk Partili mevcut aday biliyor mu? Maalesef bilmiyor. Bu sabah ne dediğini duydunuz mu? Ev kadınlarının kadın statüsünde değerlendirmeyelim diyor. Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor. Bu belediye başkanın kibri aklının önüne geçmiş. Ben bu kibir abidesine artık söyleyecek bir söz bulamıyorum. Eli öpülesi kadınlarımızı kategorize eden bu değer bilmez CHP'li adaya 31 Mart'ta ev kadınları gereken cevabı verecektir. Seni yetiştiren de bir ev kadını öyle boyundan büyük laflar etme. Sen bizim annelerimize ev kadınlarımıza dil uzatamazsın. Eğer bu ülke bugün bu duruma gelebilmişse kadınlarımız sayesinde olmuştur. Bu eli öpülesi annelerimiz sayesinde olmuştur" dedi.