İBB Belediye Başkan Adayı Kurum: İSKİ elektrik parasını ödeyemez hale geldi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beykoz Kültür Sanat Merkezi'nde (BEYSEM) düzenlenen programda kadınlarla buluştu.
Programda konuşan Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Siz İSKİ'nin kaynaklarını kendi geleceğiniz için harcadığınız. Şu an İSKİ elektrik parasını ödeyemez hale geldi. 5 yılda İstanbul'a bir damla içme suyu kaynağı getirmediler" dedi.
BEYSEM'de düzenlenen programda kadınlar ile bir araya gelen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beykoz için yapacağı projeleri anlattı.
Düzenlenen programa Beykoz Belediye Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve ilçede ikamet eden çok sayıda kadın katıldı. Protokol konuşmaları ile başlayan program ikramların ardından son buldu.
"İstanbul'un neresine gitsek kadınlarımızın güzel eserlerini görüyoruz" diyen Kurum, "İstanbul'un tarihinde ne zamana bakarsanız bakın bu şehrin kadınlar şehri olduğunu görürsünüz. Sizler ailelerimizin evlerimizin yapıtaşlarısınız. Toplumumuzda her alanda ne kadar önemli rol aldığınızı biliyoruz. Peki Cumhuriyet Halk Partili mevcut aday biliyor mu? Maalesef bilmiyor. Bu sabah ne dediğini duydunuz mu? Ev kadınlarının kadın statüsünde değerlendirmeyelim diyor. Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor. Bu belediye başkanın kibri aklının önüne geçmiş. Ben bu kibir abidesine artık söyleyecek bir söz bulamıyorum. Eli öpülesi kadınlarımızı kategorize eden bu değer bilmez CHP'li adaya 31 Mart'ta ev kadınları gereken cevabı verecektir. Seni yetiştiren de bir ev kadını öyle boyundan büyük laflar etme. Sen bizim annelerimize ev kadınlarımıza dil uzatamazsın. Eğer bu ülke bugün bu duruma gelebilmişse kadınlarımız sayesinde olmuştur. Bu eli öpülesi annelerimiz sayesinde olmuştur" dedi.