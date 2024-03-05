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Eklenme tarihi: 5 Mart 2024 Salı 17:55

İBB Belediye Başkan Adayı Kurum: İSKİ elektrik parasını ödeyemez hale geldi

İBB Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beykoz Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda kadınlarla buluştu. Murat Kurum, “İSKİ elektrik parasını ödeyemez hale geldi” ifadelerini kullandı.

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