'Hudut kartalları' Ramazan Bayramı'nda da vatan nöbetinde

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde görev yapan Mehmetçik, Ramazan Bayramı'nda da görevinin başında. Bayram sabahında içtima alanında bir araya gelen askerler, ailelerinden uzakta komutanlarıyla bayramlaştı.

2 / 31



Yerli teknolojik cihaz ve silahlarla sınır güvenliğini 7 gün 24 saat esasına göre sağlayan "hudut kartalları", zorlu iklim koşullarına rağmen görevlerini başarıyla sürdürüyor.