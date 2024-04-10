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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 10:27

'Hudut kartalları' Ramazan Bayramı'nda da vatan nöbetinde

Türkiye-İran sınırında görevli 'hudut kartalları', Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta nöbet arkadaşlarıyla geçiriyor.

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