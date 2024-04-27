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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 13:04

Hatay Payas'taki afetzedeler evlerine yerleşmeye başladı

Hatay'ın Payas ilçesinde, depremlerde evini kaybeden afetzedeler, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutlarına yerleşmeye başladı.

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