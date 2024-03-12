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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Mart 2024 Salı 12:33

Hakkari'de kayakseverlerin güvenliği JAK timine emanet

Kar örtüsünün yerde kalma süresinin uzun olması nedeniyle kayak sezonunun ilkbaharda da devam ettiği Hakkari'de, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde görevli Jandarma Arama Kurtarma timi, güven içinde kayak yapılmasına imkan sağlıyor.

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