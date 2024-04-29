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Eklenme tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 11:10

Hakkari'de deprem hazırlıkları hız kazandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) olası Hakkari depremi için hazırlıklara başladı. Bu kapsamda Hakkari kent merkezi ve Yüksekova ilçesine biner adet, Şemdinli'ye ise 500 adet konteyner gönderilecek. Şemdinli ilçesine ulaşan 200 konteyner belirlenen noktalara yerleştirildi. Hakkari Valisi Ali Çelik, yer bilimcilerin bölgeyi sık sık uyardığına dikkat çekerek, “Olası deprem için polis ve jandarmadan oluşan 650 güvenlik görevlisine de deprem eğitimi verildi.” dedi.

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