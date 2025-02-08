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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Şubat 2025 Cumartesi 15:20 |

Hadrianopolis Antik Kenti'nde bulundu! 5. yüzyıla ait

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında milattan sonra 5. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, içecek filtresi olarak kullanılan bronz obje bulundu.

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