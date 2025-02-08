Hadrianopolis Antik Kenti'nde bulundu! 5. yüzyıla ait

Kazılarda ortaya çıkan tüm yapıların tabanında birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerle ünlenen ve bu nedenle "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan antik kentte şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, iç kale, yer altı kaya yerleşkesi, çeşme yapısı, kemerli yapı, anıtsal kültik niş (duvar içinde oyuk), sur, villa, anıtsal binalar ile bazı kült (kutsal) alanları gibi yapılar gün yüzüne çıkarıldı.

Kazılarda son olarak milattan sonra 5. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen, içecek filtresi olarak kullanılan 9,2 santimetre uzunluğunda, üzerinde taşıma halkası yer alan bronz obje bulundu.