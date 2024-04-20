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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 11:10

Gemlik'teki heyelan havadan görüntülendi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yağmurun etkisiyle meydana gelen heyelanın boyutu havadan görüntülendi.

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