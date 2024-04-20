Gemlik'teki heyelan havadan görüntülendi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yağmurun etkisiyle istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü
2 apartmanın hasar gördüğü olayda 2 kişi yaralandı, 2 otomobil de duvarın altında kaldı.
Olayın büyüklüğü dron ile havadan görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Balıkpazarı Yeni Mahalle'de gece saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış, bir inşaat firmasının yaptığı istinat duvarını sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle yıktı.
Çöken duvar 2 apartmana doğru yıkılırken binada yaşayan 2 kişi de yaralandı.
Ayrıca sitenin otoparkında bulunan 2 araç da hasar gördü.
Yaşanan olayın büyüklüğünü ise dron görüntüleri gözler önüne serdi.