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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 23:21

Gazze'nin etrafı sarılmış: Demir Kubbe görüntülendi

Anadolu Ajansı, İsrail ordusuna ait Gazze Şeridi çevresindeki Demir Kubbe sistemini görüntüledi.

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