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Eklenme tarihi: 9 Ocak 2024 Salı 16:57

Fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda seferler durduruldu

Çanakkale'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı, Boğaz hattında feribot seferleri durduruldu.

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