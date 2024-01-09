Fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda seferler durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran fırtına ve kar nedeniyle boğaz trafiği öğleden sonra çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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Boğaz ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada ise Çanakkale Boğazı hattındaki Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.