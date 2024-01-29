Erzurum'da off-road heyecanı

Burada araçlarıyla dağlık araziye çıkarak yaklaşık 50 santimetre kar üzerinde off-road ve lastik raftingi yapan üyeler, kara batan araçlarını ise diğer off-road araçlarıyla kurtardı. Üyeler daha sonra mangalda sucuk ve semaverde çay yaptı.

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"Araçlarımızla buraya gelirken sadece kara batmadık, dere ve taşlık arazileri geçtik. Daha önce yağan karların sertleşmesi sonucu araçlar zorlandı. Buna rağmen özel donanımlı off-road araçlarımız yer yer battı ama diğer off-road araçlarımız bunları kurtararak yoluna devam etti. Güçlü ve donanımlı bir ekibimiz var. Ekibimiz kırsal alanda neler yapabileceğine dair eğitimler aldı. Yeni arkadaşlarımıza da eğitimler vermeye devam ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinde özellikle kışın yolda, arazilerde ve birçok alanda arama kurtarma faaliyetleri ve eğitimler devam ediyor."