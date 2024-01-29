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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 11:39

Erzurum'da off-road heyecanı

Off-road tutkunları Erzurum'da doğaya yem bırakıp karda lastik raftingi yaptı.

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