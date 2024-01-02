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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 2 Ocak 2024 Salı 14:57

Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde!

Çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

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