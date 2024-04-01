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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 1 Nisan 2024 Pazartesi 08:46

Arnavutköy'de muhtarlık savaşı: 1 ölü, 1 yaralı...

Arnavutköy'de seçim sonrası eski ve yeni muhtar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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