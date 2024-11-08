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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Kasım 2024 Cuma 13:35

Antalya-Rize direkt uçuşları başladı

Antalya ile Rize arasında karşılıklı direkt uçuşlar başladı. Antalya'dan Rize'ye gelen uçak, su takı ile karşılandı.