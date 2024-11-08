Antalya-Rize direkt uçuşları başladı

'YÖREMİZE ÇOK BÜYÜK BİR CANLILIK GETİRECEK'





Direkt uçuşların çok iyi olduğunu söyleyen yolcu Mehmet Okumuş, "Antalya sadece Türkiye'de değil dünyada önemli bir turizm destinasyonu. Bir iş için Antalya'ya gitmiştim. Bugün de uçakla Rize'ye geldim. Yaz sezonu olmasına rağmen uçak doluydu. Uçakta yabancı yolcular vardı. Bu çok önemli bir olay. Bu yöremize çok büyük bir canlılık getirecek. Turizme çok çok önemli katkılar da sağlayacak" dedi.