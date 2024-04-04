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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2024 Perşembe 09:22

Ankara'da büyük yangın... Hasar gün ağırınca ortaya çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki sanayi bölgesinde başlayan yangının bıraktığı hasar gün ağırınca ortaya çıktı.

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