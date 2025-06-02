Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler

İzmir Limanı'ndan açılan, seçkin gözlemciler ve basın mensuplarının tatbikatı takip ettiği "TCSG Umut" isimli gemide, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç'ın katılımıyla brifing verildi.
Tatbikatın ilk senaryosunda, içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan ve çıkan yangın sebebiyle batma tehlikesi geçiren bir ticari gemideki yangının söndürülmesi ve kazazedelerin kurtarılması görevleri gerçekleştirilecek.
İlk safhada Kara Kuvvetleri'nden bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri'nden bir arama kurtarma uçağı, bir arama kurtarma helikopteri ve nakliye uçağı, Deniz Kuvvetleri'nden bir fırkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 sahil güvenlik botu, bir arama kurtarma uçağı, iki arama kurtarma helikopteri ve iki arama kurtarma gemisi görev yapacak.