Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler

İlk safhada Kara Kuvvetleri'nden bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri'nden bir arama kurtarma uçağı, bir arama kurtarma helikopteri ve nakliye uçağı, Deniz Kuvvetleri'nden bir fırkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 sahil güvenlik botu, bir arama kurtarma uçağı, iki arama kurtarma helikopteri ve iki arama kurtarma gemisi görev yapacak.