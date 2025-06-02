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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 2 Haziran 2025 Pazartesi 15:30 |

Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen ilk kısmı başladı.

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