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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 15:03

Yeni Renault Duster'ın üretimine Bursa'da başlandı

Yeni Renault Duster'ın üretimine Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda başlandı.

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