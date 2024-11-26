Yeni Renault Duster'ın üretimine Bursa'da başlandı

Bu modelin Türkiye'de üretilmesinin, ülkenin otomotiv endüstrisi ve kullanıcı kitlesi bakımından büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Çağdaş, "Renault Duster'ın A'dan Z'ye Türkiye'de gerçekleşen üretim süreciyle hem Renault'nun Türkiye'deki başarısını pekiştiriyor hem de ülkemizin sanayisi ve ekonomisine önemli katkılar sağlıyoruz. Bundan daha büyük bir gurur ve mutluluk olabileceğini düşünmüyorum." diye konuştu.