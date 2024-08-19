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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 14:16

Hobi olarak bu işe başladı! Kilogramı 100 bin dolar

Ardahan'da hobi olarak başladığı arıcılığı geliştiren Kadir Özer altından daha değerleri olan arı zehrini üretti. Gramı yurt dışına 100 dolar, kilogramı ise 100 bin dolara satılan arı zehri özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde büyük ilgi görürken, üreticiler mevzuat eksikliklerinden dolayı gönderim yapılamadığını belirtti.