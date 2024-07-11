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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 11:33

Hedef markalaşma! AB tescili alan 'Bingöl balı'

Zengin floraya sahip yaylalarda üretilen Bingöl balının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alması kentte sevinçle karşılandı.