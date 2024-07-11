Hedef markalaşma! AB tescili alan 'Bingöl balı'

Çapak, Türkiye'nin birçok yerinde bal üretildiğine işaret ederek, Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesi alan ilk balın Bingöl balı olmasının, bu çalışmaların bir neticesi olduğunu vurguladı.

Bu sürece Valiliğin, belediyenin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün, Arıcılar Birliğinin, Ticaret ve Sanayi Odasının ve ilgili paydaşların çok katkı sağladığını ifade eden Çapak, herkese teşekkür etti.

Çapak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, milletvekillerine, YÖK Başkanına da katkıları için teşekkür ederek, "Başka türlü bu sonuçları elde etmek çok kolay olmazdı." ifadesini kullandı.