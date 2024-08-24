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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 10:00

Fiat marka ikinci el otomobiller!

Fiat araba modelleri, Türkiye'deki birçok insanın gündeminde yer alıyor. Çünkü şık tasarımı ve uygun fiyatı ile pek çok vatandaşın dikkatini çekiyor. Öte yandan sıfır araba fiyatlarındaki artış sonrasında bazı vatandaşlar ikinci el otomobil modellerine yöneldi. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan Fiat marka ikinci el otomobil modelleri de bazı vatandaşların ilgisini çekiyor. İşte 140 bin TL'den başlayan o araçlar…