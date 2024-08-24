Fiat marka ikinci el otomobiller!

Sıfır araba fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaşın bütçesi yeni araç almaya yetmedi. Bu noktada bazı sürücüler yeni araba almaktan vazgeçerken, ötekileri ikinci el otomobil modellerine yöneldi.





Bu noktada icra müdürlükleri tarafından ihaleye çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor.





İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan Fiat, Hyundai ve Citroen dahil olmak üzere pek çok farklı marka ikinci el otomobil bulunuyor.





FİAT MARKA İKİNCİ EL OTOMOBİL MODELLERİ

Fiat marka araba modelleri Türkiye'deki birçok insanın dikkatini çekiyor. Bunun yanı sıra Fiat marka ikinci el otomobil modelleri icra müdürlükleri tarafından da satışa çıkartılıyor.





İhale usulü ile alıcısını bulan arabalar, piyasaya kıyasla daha uygun fiyattan satın alınabiliyor. Ayrıca az hasarlı ve hasarsız ikinci el otomobil modelleri adeta kapış kapış gidiyor.







İşte 140 bin TL'den başlayan ve adeta kaçıranın pişman olabildiği Fiat marka ikinci el otomobil modelleri...