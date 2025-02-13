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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 13:04 |

Doğal minerallerden üretildi! 'Yanmaz ahşap'

Almanya'dan 2011'de memleketi Kayseri'ye dönen Muhammet Aydın, kurduğu işletmede doğal minerallerden neme ve 1000 derecenin üzerindeki sıcaklığa dayanıklı ahşap üretti.

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