Coğrafi tescil almıştı! 1 kaşığı her derde deva

Kestane balının kıvamının ve aromasının son derece güzel olduğunu vurgulayan Uzun; Düzce kestane balının aranan bir bal olduğunu İl Müdürlüğünün girişimiyle Coğrafi İşaret alıp markalaşmasını tamamladığını ve sektörü daha ileriye götürmek için gerekli çalışmaların ve desteklerin verilmeye devam edeceğini belirtip arıcılara hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.