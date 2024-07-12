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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 09:13

Coğrafi tescil almıştı! 1 kaşığı her derde deva

Coğrafi tescil almış Düzce Kestane Balının sağımı Düzceli arı üreticileri tarafından yapılmaya başlandı. Kestane balı, sadece lezzetiyle değil, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor.