  • $32,3069
  • 35,1585
  • 2274.06
  • 8806.72

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 19:12

Bakan Işıkhan müjdeyi duyurdu! Emeklilere özel kampanyalar başlıyor

Emeklilere özel indirimler yolda. Tarım Kredi, THY, TCDD, GSM operatörleri, zincir marketler ve bazı giyim mağazalarında, sinema ve tiyatrolarda emeklilere özel kampanyalar başlatılacak.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.