90 bin TL'den başlayan ikinci el arabalar!

Sıfır otomobil satın almak isteyen birçok vatandaş; Fiat, Hyundai, Citroen, Dacia, Chery ve Renault otomotiv firmasının güncel fiyat listesini takip ediyor. Çünkü söz konusu otomotiv firmaları, diğer bazı otomotiv firmalarına kıyasla uygun fiyattan sıfır otomobil satışa çıkartıyor.





Öte yandan sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaşın gücü yeni araç almaya yetmedi. Bu nedenle bazı sürücüler ikinci el araba modellerine yöneldi.





Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri pek çok vatandaşın dikkatini çekiyor.





90 BİN TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

İkinci el araba satın alacak birçok insan, icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan otomobil modellerini merak ediyor.







İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye çıkartılıyor. Çeşitli marka ve model otomobiller, açık artırma sonucunda alıcılarını bulunuyor.





Öte yandan otomobil satın almak isteyen bazı vatandaşlar; uygun fiyatlı, az hasarlı ve hasarsız ikinci el araba modellerini gördüklerinde adeta satın almak için ihalelere akın ediyorlar.





İşte icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan, 90 bin TL'den başlayan o ikinci el araba modelleri...