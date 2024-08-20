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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 11:37

90 bin TL'den başlayan ikinci el arabalar!

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, vatandaşların yeni araç almasını zorlaştırdı. Bu nedenle sıfır otomobil satın almaktan vazgeçen bazı sürücüler, ikinci el araba modellerine yöneldi. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 90 bin TL'den başlayan o araçlar…