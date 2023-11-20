  • $28,7881
  • 31,5573
  • 1828.05
  • 7946.37

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 23:41

Yemen'deki Husiler İsrail gemisini ele geçirdi

Yemen'deki Husilerin İsrailli bir şirketin ortağı olduğu gemiyi ele geçirdiği bildirildi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.