Tanzanya'da 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü

Dünya Yaban Hayatı Günü, gezegenimizdeki yabani bitki ve hayvan türlerine dikkat çekmek ve yaban hayatını koruma çabalarına dair farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2013 yılından bu yana kutlanıyor. Kirlilik, yasa dışı hayvan ticareti, iklim değişikliği, kuraklık ve ekosistemlerin tahribatı dünyadaki biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor. Tarım, sanayi ve kaçak avcılık gibi insan faaliyetleri Tanzanya'daki Serengeti Milli Parkı ekosistemini olumsuz etkiledi. Tanzanya'nın kuzeyinde yer alan ve 14 bin 763 kilometrekarelik alanı kaplayan Serengeti, dünyanın en büyük vahşi yaşam koruma alanlarını da bünyesinde bulunduruyor. Parkta, Afrika'nın 'Beş Büyükleri' olarak anılan aslan, fil, leopar, gergedan ve bufalolar yaşıyor.