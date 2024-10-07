Soykırımcı İsrail sivilleri katlediyor... Gazze harabeye döndü!

İsrail, Gazze'deki saldırılarında evlerin yanı sıra sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletlere ait yapılar, okul, hastane, cami, kilise ve çok sayıda tarihi yapıyı ile çok sayıda sivil yerleşim yerini kasıtlı hedef alarak yıktı.