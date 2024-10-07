Soykırımcı İsrail sivilleri katlediyor... Gazze harabeye döndü!

İsrail, Gazze'deki saldırılarında evlerin yanı sıra sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletlere ait yapılar, okul, hastane, cami, kilise ve çok sayıda tarihi yapıyı ile çok sayıda sivil yerleşim yerini kasıtlı hedef alarak yıktı.
İsrail ordusunun kuşatma, baskın ve saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Gazze kentinde yer alan Şifa Hastanesi'ni işgal ettikten sonra bazı bölümlerini yıkarak hastaneden çekilmişti.
İsrail saldırılarının ardından hastane ve çevresindeki yerleşim yerlerinde gerçekleşen büyük tahribat ve yıkımın izleri görüntülendi.