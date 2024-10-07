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DÜNYA
Eklenme tarihi: 7 Ekim 2024 Pazartesi 11:22

Soykırımcı İsrail sivilleri katlediyor... Gazze harabeye döndü!

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarında 1 yıl geride kalırken, Tel Aviv yönetimi sivil yerleşimleri kasıtlı hedef alarak başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere on binlerce Filistinliyi öldürmeye devam ediyor.