Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $36,4662
  • 38,3176
  • 3411.9

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 08:57 |

Şili'de elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Şili'de, ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.