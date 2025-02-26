Şili'de elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi

Ulusal basında çıkan habere göre, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi 8 milyondan fazla kişiyi etkilerken hayatı durma noktasına getirdi.
Elektrik kesintileri, ulaşım ve günlük yaşamı sekteye uğratırken özellikle Santiago'da trafikte büyük kaos yaşandı.
Yerel basında çıkan haberlerde, bazı bölgelerde elektriğin yeniden verilmeye başlandığı ancak bunun sonucunda birçok buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve diğer ev aletinin zarar gördüğü bildirildi.
Boric, "Bugün yaşananlar hepimizi öfkelendiriyor. Bir ya da birkaç şirketin sorumsuzluğu yüzünden milyonlarca insanın günlük yaşamı olumsuz etkilendi. Sorumluların hesap vermesini sağlayacağız. Ayrıca kurumların düzgün işlemesini ve bu acil durumun bir an önce sona ermesini istiyoruz." dedi.
Binlerce yolcu olumsuz etkilendi
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kesinti, sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan binlerce yolcuyu mağdur etti.