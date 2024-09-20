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DÜNYA
Eklenme tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 15:08

Sel suları parlamento binasına ulaştı! Macaristan sular altında

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Tuna Nehri'nin taşmasıyla birçok nokta sular altında kaldı. Sel suları, parlamento binasına ulaştı. Yetkililer su seviyesinin yarın zirveye ulaşacağı konusunda uyarıda bulundu.