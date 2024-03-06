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DÜNYA
Eklenme tarihi: 6 Mart 2024 Çarşamba 17:20

Polonya'da çiftçiler bir kez daha sokaklarda

Polonyalı çiftçiler, bir kez daha AB'nin tarım politikaları ve Ukrayna'dan kontrolsüz ürün ithalatını Varşova'da protesto etti.

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