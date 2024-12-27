Polonya'da Avrupa'nın en uzun oteli! Tam 330 metre
Polonya'nın Szczyrk şehrinde bulunan Mercure Szczyrk Oteli, özgün mimarisiyle dikkat çekiyor. 'Kartal Yuvası,' 'Büyük Kruvasan' ve 'Pretzel' gibi isimlerle anılan otel, 330 metre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun oteli unvanına sahip. Bu sıradışı yapı, eski Katowice Çelik Fabrikası'nın komünist dönemdeki tatil köyü alanında inşa edilmiş. Hem tarihi geçmişi hem de mimari tasarımıyla turistlerin ilgisini çeken otel, bölgedeki simgesel yapılardan biri oldu.