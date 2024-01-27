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DÜNYA
Eklenme tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 10:53

Kolombiya'da orman yangınları sürüyor

Kolombiya'da günlerdir süren orman yangınları kontrol altına alınamadı.

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