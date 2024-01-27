Kolombiya'da orman yangınları sürüyor

Kolombiya Hidrolojik ve Meteorolojik Araştırmalar Enstitüsü (Ideam) açıklamasında, ülkede son birkaç günde sıcaklık rekorlarına ulaşıldığını ve yangınların yeni yerlere sıçradığını belirtti.

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Başta başkent Bogota olmak üzere Cundinamarca yönetim bölgesine bağlı birçok kasabada orman yangınlarının etkili olduğu belirtilen açıklamada, "977 kasabada alarm ilan edildi ayrıca bu kasabalardan 681'inde ise kırmızı alarm ilan edildi." ifadesine yer verildi