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DÜNYA
Eklenme tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 23:16

İsrail'e silah satışı protestosu: İngiltere'de halk sokaklarda

İsrail'e silah satışları İngiltere Parlamentosu önünde protesto edildi.

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