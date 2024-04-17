İsrail'e silah satışı protestosu: İngiltere'de halk sokaklarda

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İngiltere'de yüzlerce gösterici, İsrail'e silah satışının durdurulması ve Gazze'de ateşkes için parlamento önünde protesto gösterisi düzenledi.

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Filistin'le dayanışma gösteren sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi İngiltere Parlamentosu önündeki Parlamento Meydanı'nda bir araya geldi.

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Ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili ve eski Göçten Sorumlu Gölge Bakan Bell Ribeiro-Addy burada yaptığı konuşmada Gazze'deki sağlık altyapısının ve su hatlarının İsrail tarafından kasten yok edildiğini, yardımların kesildiğini ve milyonlarca insanın zor şartlarda yaşadığını söyledi.

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"Kimse Gazze'deki savaşın meşru müdafaa olduğunu söyleyemez." diyen Riberio-Addy, Gazze için protestoların devam etmesi gerektiğini kaydetti.

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Riberio-Addy, "Gazze'deki katliamı destekleyen hükümetler sizi anlayana kadar yürümeye devam edin. Hükümetimiz İsrail'i kınamak şöyle dursun onları silahlandırmaya devam ediyor. Ülkemizi soykırım ve savaş suçlarının işbirlikçisi yapıyorlar. Hükümet İsrail'e silah satışını durdurmalı ve bizi katliam işbirlikçisi haline getirmemeli." diye konuştu.

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Bir diğer İşçi Partili milletvekili Dawn Butler ise siyasetçi olarak parlamentoda barış ve adalet için çalışma sorumlulukları bulunduğunu belirterek, "Siz nefret yürüyüşçüsü değil barış yürüyüşçüsüsünüz. Buradaki herkes ateşkes istiyor, ölümlerin durmasını istiyor, yardımların Gazze'ye girmesini istiyor." dedi.

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Hayes ve Harlington milletvekili John McDonnell ise konuşmasında, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki şiddet olaylarına değindi.

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İsrail askerlerinin bu olaylara müdahale etmediğini kaydeden McDonnell, "Parlamentoda İngiliz hükümetinin bu yerleşimcilere karşı ne yaptığını sorduğumuzda yaptırım uyguladıklarını söylüyorlar. Tüm bu süreçte on binlerce yerleşimciden yalnızca 2 kişiye yaptırım uygulandı." diye konuştu.

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McDonnell, "Batı Şeria'da olanlar, Gazze'de olanlar gibi savaş suçudur. Batı Şeria'yla dayanışma içinde olmalıyız. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve İsrail kabinesinin Lahey'de savaş suçundan yargılandığını görecek kadar uzun yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan bir grup İsrail destekçisi de Parlamento Meydanı'nda karşı eylem düzenledi. Polis iki grup arasında yoğun güvenlik önlemi alırken bir İsrail destekçisi eylemci gözaltına alındı.

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